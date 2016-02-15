ЕС планирует упростить визовый режим с Беларусью

Об этом говорится в заключении по итогам министерского заседания.

"ЕС придает большое значение расширению человеческих контактов с Беларусью, а также ожидает быстрого завершения переговоров и подписания соглашения об облегчении визового режима, соглашений о реадмиссии и мобильности", — цитирует документ РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, санкции ЕС против Беларуси сегодня частично отменили.