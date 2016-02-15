ЕС планирует упростить визовый режим с Беларусью
19:02, 15 февраля 2016Мир
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Главы МИД 28 стран Евросоюза на заседании в понедельник в Брюсселе высказались за ускорение процесса упрощения визового режима с Беларусью.
REUTERS
Об этом говорится в заключении по итогам министерского заседания.
"ЕС придает большое значение расширению человеческих контактов с Беларусью, а также ожидает быстрого завершения переговоров и подписания соглашения об облегчении визового режима, соглашений о реадмиссии и мобильности", — цитирует документ РИА Новости.
Как сообщал УНИАН, санкции ЕС против Беларуси сегодня частично отменили.
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