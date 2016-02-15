Министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопрос снятия санкций с Беларуси

Как сообщили радио Свобода дипломатические источники, может быть снято большинство санкций, за исключением, вероятнее всего, эмбарго на поставки оружия.

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По данным источников, сегодня министры иностранных дел ЕС могут согласиться изъять из санкционного списка десятки лиц и компаний из Беларуси. Одновременно 4 человека, которые, как считают, ответственны за исчезновение четырех представителей оппозиции в 2000 году останутся под санкциями.

Снятию санкций, как предполагают, будет способствовать недавнее потепление в отношениях между ЕС и Беларусью, в результате чего в октябре Совет Евросоюза на 4 месяца остановил ограничительные меры в виде замораживания активов и запрета на въезд в отношении 170 человек и трех компаний Беларуси. Эти меры действовали с 2004 года в качестве наказания для Минска за политические преследования и посягательства на демократию внутри страны.

Тем не менее, Совет ЕС сохраняет критическое отношение к ситуации с правами человека в Беларуси, осуждает сохранение смертной казни и настаивает на проведении демократических реформ и большему уважению к правам человека и свободе слова.