ЕС снял санкции с Беларуси и Лукашенко

Санкции ЕС против Беларуси сегодня частично отменили. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

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"Министры иностранных дел стран-членов ЕС решили снять санкции со 170 человек и 3 компаний Беларуси. Эмбарго на поставки оружия остаются", - написал Йозвяк.

EU foreign ministers have decided to remove 170 people & 3 companies from the #Belarus sanctions list. arms embargo remain. #Ukraine#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 15, 2016

Теперь президент Беларуси Лукашенко и еще 169 чиновников смогут въезжать на территорию ЕС, а их активы будут разморожены. В то же время эмбарго на продажу этой стране оружия и санкции в отношении 4 человек остаются в силе.

Как известно, санкции против Беларуси из-за нарушений прав человека и демократических процедур впервые ввели в 1998 году.

Напомним, что в октябре ЕС на четыре месяца приостановил действие санкций против Беларуси. Это было результатом освобождения шестерых политических заключенных и отсутствия репрессий после выборов. Следует отметить, что белорусская оппозиция и комментаторы разделены во мнении по поводу приостановления и ликвидации санкций.

Одни полагают, что это положительные меры, что следует вести диалог с Минском и призывать Лукашенко соблюдать демократические стандарты. Другие считают, что белорусский президент не намерен менять свою политику и обращается к Западу лишь потому, что нуждается в его финансовой помощи.