Instagram объяснил удаление видео Кадырова с российским оппозиционером "на мушке"
16:20, 02 февраля 2016Мир
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Социальная сеть Instagram удалила видео из аккаунта президента Чечни Рамзана Кадырова, поскольку оно нарушало внутреннюю политику сообщества, запрещающую неуважительное отношение к другим пользователям.
REUTERS
"Видео на странице Рамзана Кадырова было удалено, так как оно нарушало политику Instagram, а именно пункт — Respect other members of the Instagram community (уважайте других членов сообщества)", — сказал представитель Instagram, сообщает РИА Новости.
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Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram.
"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.
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