Instagram объяснил удаление видео Кадырова с российским оппозиционером "на мушке"

"Видео на странице Рамзана Кадырова было удалено, так как оно нарушало политику Instagram, а именно пункт — Respect other members of the Instagram community (уважайте других членов сообщества)", — сказал представитель Instagram, сообщает РИА Новости.

Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram.

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.