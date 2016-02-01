Кадыров показал видео с российским оппозиционером Касьяновым "под прицелом"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с лидером партии ПАРНАС Михаилом Касьяновым, который находится "под прицелом".
Соответствующая видеозапись размещена на его странице в Instagram.
"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.
В свою очередь соратник Касьянова по партии ПАРНАС Илья Яшин заявил, что публикация является прямой угрозой убийством.
Эти ребята в Чечне - самые настоящие бандиты, которых покрывает Путин. Прямая угроза убийством Касьянову: https://www.instagram.com/p/BBOBqdPCRj2/Опубликовано Ilya Yashin 31 января 2016 г.
Такое же название носит статья на сайте Lifenews, посвященная поездке Касьянова в Страсбург. В ней утверждается, что целью поездки были переговоры о получении финансирования для российской оппозиции.
Ранее Касьянов принял участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном памяти Бориса Немцова. Он отметил ухудшение экономической и политической ситуации в России.
"Примите мои заверения, что Крым в конечном счете будет освобожден и возвращен Украине", – заявил российский оппозиционер Джемилеву.