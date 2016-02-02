Посол Евросоюза в России возмущен угрозами Кадырова в Инстаграме

"Посол ЕС в России считает, что последние заявления Кадырова в адрес российской политической оппозиции и гражданского общества являются неприемлемыми в демократическом обществе", - говорится в сообщении миссии Евросоюза в Москве, передает Русская служба ВВС.

Тем временем сам Кадыров посоветовал представителям российской оппозиции обращаться в суды, если им не нравятся его действия или высказывания.

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"Я - законопослушный гражданин, отвечаю за каждое свое слово и остаюсь при своем твердом мнении", - написал Кадыров в "Инстаграме".

В Кремле высказывания главы Чечни по-прежнему не комментируют. "Пока не имею в виду давать какие-либо комментарии", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Песков сообщил, что Кремль не следит за "Инстаграмом" Кадырова, но при этом пообещал "посмотреть, о чем идет речь".

В воскресенье вечером Кадыров опубликовал в своем "Инстаграме" видеоролик с Касьяновым, на который был наложен фильтр в виде прицела снайперской винтовки. Через сутки запись была удалена из соцсети.