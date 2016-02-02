Посол Евросоюза в России возмущен угрозами Кадырова в Инстаграме
Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас заявил, что его потрясли высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес оппозиционера Михаила Касьянова и призвал российские власти немедленно отреагировать на них.
"Посол ЕС в России считает, что последние заявления Кадырова в адрес российской политической оппозиции и гражданского общества являются неприемлемыми в демократическом обществе", - говорится в сообщении миссии Евросоюза в Москве, передает Русская служба ВВС.
Тем временем сам Кадыров посоветовал представителям российской оппозиции обращаться в суды, если им не нравятся его действия или высказывания.
Читайте также"Под прицелом": У Путина вновь отказались комментировать публикацию Кадырова в Instagram
"Я - законопослушный гражданин, отвечаю за каждое свое слово и остаюсь при своем твердом мнении", - написал Кадыров в "Инстаграме".
В Кремле высказывания главы Чечни по-прежнему не комментируют. "Пока не имею в виду давать какие-либо комментарии", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне Песков сообщил, что Кремль не следит за "Инстаграмом" Кадырова, но при этом пообещал "посмотреть, о чем идет речь".
В воскресенье вечером Кадыров опубликовал в своем "Инстаграме" видеоролик с Касьяновым, на который был наложен фильтр в виде прицела снайперской винтовки. Через сутки запись была удалена из соцсети.