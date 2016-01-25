На восточном побережье США из-за снежного шторма погибли 30 человек

Часть погибших стали жертвами автомобильных аварий, участившихся из-за плохой погоды. В Пенсильвании и Нью-Джерси три человека умерли от отравления угарным газом, когда сидели в своих машинах с включенными двигателями. В Южной Каролине двое пожилых людей задохнулись угарным газом, когда завели в гараже генератор из-за отключения электричества в доме, передает Медуза.

In Photos: How New York handled being buried by a massive blizzard https://t.co/BSm33GHDMMpic.twitter.com/Xjc7nk9g1E — VICE News (@vicenews) January 25, 2016

Broadway shows are back on schedule a day after the blizzard shut NYC’s theater district. https://t.co/wvMLE20bLtpic.twitter.com/TUKPwQB5xg — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 24, 2016

Снежный шторм, начавшийся вечером 22 января, стал одним из сильнейших в истории США. В Нью-Йорке выпало более 68 сантиметров осадков. В 2006 году, когда был зафиксирован рекордный уровень осадков за свю историю наблюдений, снега выпало всего на 2,5 миллиметра больше.

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Шторм вызвал перебои в транспортном сообщении. С вечера 22 января в США отменили более 12 тысяч авиарейсов.