Число жертв снежной бури в США возросло до 18 человек

Из-за резкого ухудшения погоды на восточном побережье США погибли по меньшей мере 18 человек, большинство из них стали жертвами ДТП, сообщает Lenta.ru.

"В субботу, 23 января, на восток страны обрушилась метель с ураганным ветром. Выпало сразу 90 сантиметров снега, десятки тысяч человек застряли в дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прервано транспортное сообщение с Вашингтоном и Нью-Йорком. В этих городах не работает общественный транспорт, кроме подземных сегментов нью-йоркского метрополитена.

В регионе в субботу были отменены более 4 400 рейсов, всего за выходные количество отмененных рейсов достигает 6 300.

Буря вызывает также перебои в электроснабжении. В штате Нью-Джерси без света остаются почти 50 тысяч потребителей.

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Ожидается, что экстремальные погодные условия сохранятся до середины дня воскресенья.