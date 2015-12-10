В Следкоме РФ предложили снять отпечатки пальцев у всех россиян

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По его мнению, это значительно облегчило бы процедуру опознания погибших в катастрофе российского самолета над Синаем.

"Мы бы не тратили полтора месяца и достаточно большие миллионы рублей, чтобы идентифицировать граждан - 224 человека, погибших в самолете, который разбился в Египте. Мы сейчас их идентифицировали через генетику - это дорого, это долго", - заявил Рябов.

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Ранее сегодня стало известно, что родственники погибших в крушении A321пожаловались в суд на главу СК Александра Бастрыкина. В жалобе указано, что ведомство не признает их потерпевшими и не отвечает на запросы.

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Самолет А321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове 31 октября. Погибли все 224 человека на борту.

Причиной крушения самолета назван теракт на борту.