В деятельности "Когалымавиа", чей самолет потерпел катастрофу с 224 людьми на борту, не нашли нарушений

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток, передает ТАСС.

"Есть разного характера нарушения, которые устраняются, непосредственно не влияют на безопасность полетов или требуют устранения в течение какого-то срока. Если это нарушение какое-то существенное, да, это может привести к отзыву сертификата компании, таких нарушений не обнаружено", - подчеркнул он.

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При этом отмечается, что есть нарушения процедурные. "Нет документов каких-то, кто-то недоучен, они будут устранятся в соответствии с актом. Сейчас пока только акт", - заявил Черток.

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

17 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.