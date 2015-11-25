В России напали на пивзавод турецкой Efes и изувечили флаг Турции

Об этом сообщает издание Ульяновск-город новостей.

Отмечается, что нападавшие приехали к офису Efes Rus на нескольких автомобилях, после чего сорвали флаг Турции и начали ломать двери в здание.

Нападавшие сняли турецкий флаг и забросали его яйцами. Вместо турецкого, участники события подняли над заводом флаги России и ВДВ. Также на асфальте перед воротами завода нападавшие написали оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Издание связывает нападение с инцидентом в Турции, где турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, который нарушил турецкое воздушное пространство.