В России напали на пивзавод турецкой Efes и изувечили флаг Турции
01:42, 25 ноября 2015Мир
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Вечером 24 ноября в Ульяновске совершено нападение на офис пивоваренной компании Efes Rus, которая принадлежит турецкой Anadolu Efes.
Нападавшие сняли турецкий флаг и забросали его яйцами / ulgrad.ru
Об этом сообщает издание Ульяновск-город новостей.
Отмечается, что нападавшие приехали к офису Efes Rus на нескольких автомобилях, после чего сорвали флаг Турции и начали ломать двери в здание.
Нападавшие сняли турецкий флаг и забросали его яйцами. Вместо турецкого, участники события подняли над заводом флаги России и ВДВ. Также на асфальте перед воротами завода нападавшие написали оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Нападавшие написали оскорбления в адрес президента Турции / zn.ua
Издание связывает нападение с инцидентом в Турции, где турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, который нарушил турецкое воздушное пространство.
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