Турция в письме СБ ООН описала подробности инцидента с российским Су-24 - СМИ

Документ опубликовал международный телеканал Aljazeera на своем сайте, передает 5 канал.

В письме подробно описано время и обстоятельства нарушения российскими самолетами воздушного пространства Турции. В документе указывается, что российские пилоты 10 раз были предупреждены по экстренному каналу.

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В сообщении говорится: "Утром 24 ноября два самолета Су-24 неизвестной принадлежности приблизились к границе Турции в провинции Хатай. В течение 5 минут самолетам по экстренному каналу 10 раз было вынесено предупреждение и предписано изменить курс на юг.

Оба самолета, проигнорировав это предупреждение, продолжили движение, и нарушили на высоте 19000 футов (~ 5,8 км) воздушное пространство Турции на глубину 1,36 мили (~ 2,2 км) на отрезке в 1,15 мили (~ 1 , 85 км) в течение 17 секунд, начиная с 9:24:05 по местному времени".

После этого первый самолет покинул воздушное пространство Турции, но второй продолжал находится над территорией страны. "По самолету 2 в момент, когда он находился в воздушном пространстве Турции, открыли огонь турецкие F-16, которые осуществляли патрулирование этого района согласно своих боевых уставов. Самолет 2 упал на сирийской стороне турецко-сирийской границы", - указано в документе.