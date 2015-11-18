США не координируют с РФ действия в Сирии, но не исключают такую возможность в будущем - Госдеп

Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби, комментируя по просьбе журналистов высказывания президента Франции Франсуа Олланда о необходимости создания большой контртеррористической коалиции с участием ведущих стран Запада и России, передает ТАСС.

"Мы не сотрудничаем с Россией в военной области в борьбе против ИГ, - сказал Кирби. - Но президент Барак Обама и госсекретарь Джон Керри не исключали, что такое сотрудничество может быть в будущем". Такое сотрудничество может быть налажено, если Россия действительно будет вести борьбу с ИГ, а не с сирийской оппозицией, утверждает Кирби.

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"В последние дни Россия нанесла удары в районе города Ракка, где сосредоточены силы ИГ. Мы это приветствуем", - заявил представитель госдепартамента. Однако, добавил он, "пока слишком рано говорить о том, что в российской стратегии произошел поворот". "Такой вывод мы сделать пока не можем", - отметил американский дипломат.

Отвечая на вопрос по поводу того, что Москва заранее предоставила Вашингтону информацию о намерении использовать крылатые ракеты и тяжелые бомбардировщики для ударов по позициям ИГ в Сирии, Кирби сказал: "Россия действительно заранее уведомила нас об этом, но это еще не значит, что мы координируем наши действия".

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что широкой международной коалиции при участии России и США удастся нанести решающий удар по террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Он отметил, что в следующий вторник отправится в Вашингтон, а в четверг -в Москву, чтобы обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путиным координацию общих усилий по борьбе с ИГИЛ.