РФ применила стратегические бомбардировщики против ИГИЛ (видео)

Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Facebook.

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"В рамках воздушной операции экипажами самолетов Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 нанесены массированные удары крылатыми ракетами воздушного базирования и авиабомбами по объектам ИГИЛ на территории Сирии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 17 ноября с 9:00 до 9:40 стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95мс произведены пуски 34-х крылатых ракет воздушного базирования по целям боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб.

Также с 5:00 до 5:30 утра по московскому времени 12-ю дальними бомбардировщиками Ту-22мЗ нанесены удары по объектам террористической организации ИГИЛ в провинциях Ракка и Дэйр-Эз-Зор.

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"Общее количество вылетов ВКС РФ увеличено в два раза, что позволяет наносить мощные, точные удары по боевикам ИГИЛ на всю глубину территории Сирии. Всего в первые сутки воздушной операции спланировано 127 боевых вылетов по 206 объектам террористов. В настоящее время выполнено 82 боевых вылета в ходе которых уничтожено 140 объектов бандформирований. Операция продолжается", - добавили в российском ведомстве.

В Минобороны РФ также утверждают, что все удары наносятся по заранее разведанным целям.

Отметим, ранее стало известно, что российская подлодка из Средиземного моря впервые запустила ракеты по сирийской Ракке. Операция против ИГИЛ усилена после подтверждения версии о теракте на борту российского самолета А321, который упал на Синае.