Россия впервые согласовала с США бомбардировки боевиков "Исламского государства"

Во вторник, 17 ноября, представитель Пентагона Петер Кук заявил, что российские военные впервые уведомили США о своих планах нанести авиаудары по столице "Исламского государства" (ИГ) городу Ракка, сообщает ZN.ua со ссылкой на Military Times.

Подчеркивается, что впервые с момента начала российской воздушной кампании в Сирии 30 сентября США и РФ использовали механизм уведомления перед нанесением авиаударов, который был разработан еще 20 октября. В Пентагоне сообщили, что некоторые удары России по ИГ наносятся с применением крылатых ракет и дальних бомбардировщиков.

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Напомним, 7 октября РФ с кораблей в Каспийском море обстреляла ракетами сирийскую территорию. Действия российской стороны вызвали осуждение мирового сообщества. Например, испанское руководство высказало мнение, что применение Россией ракет в Сирии может привести к опасным инцидентам. 30 сентября РФ начала проведение воздушной военной кампании в Сирии после запроса сирийского президента Башара Асада, поддерживаемого Москвой.

В свою очередь страны Запада обвиняют режим Асада в военных преступлениях и требуют его отставки. Ранее Запад утверждал, что целями российских бомбардировок РФ в Сирии является в первую очередь сирийская оппозиция, а не "Исламское государство".