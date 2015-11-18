Олланд анонсировал создание антиигиловской коалиции с Россией

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, передает РИА Новости.

Он отметил, что в следующий вторник отправится в Вашингтон, а в четверг -в Москву, чтобы обсудить с Бараком Обамой и Владимиром Путиным координацию общих усилий по борьбе с ИГИЛ.

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"Мы должны сформировать широкую коалицию, которая сможет нанести решающий удар", - сказал Олланд, выступая на конгрессе мэров городов Франции.

Напомним, вчера в Кремле сообщили, что президенты РФ Владимир Путин и Франции Франсуа Олланд договорились координировать действия военных ведомств и спецслужб в ходе операции в Сирии "против террористических структур".