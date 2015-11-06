"Врачи без границ" опубликовали доклад об авиаударе по больнице в Кундузе

Организация утверждает, что помимо бомбежки самого здания были также обстреляны люди, сумевшие выбраться из больницы и пытавшиеся от нее отбежать. Среди них были и сотрудники "Врачей без границ", передает Би-би-си.

По уточненным данным организации, в результате авиаудара в госпитале и его окрестностях погибли не менее 30 человек, в том числе 13 врачей. До этого сообщалось о 22 погибших. "Врачи без границ" утверждают, что некоторые пациенты сгорели прямо на больничных койках.

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Всего на момент начала бомбардировки в больнице находились 105 пациентов и несколько десятков врачей. "Врачи без границ" оказывают помощь всем сторонам конфликта, поэтому в числе пациентов были около 20 раненых членов радикального движения "Талибан".

В организации настаивают, что у наблюдавшихся в госпитале талибов не было при себе оружия, и, вопреки циркулировавшим в прессе утверждениям, никаких боев на территории больничного комплекса не велось.

"Врачи без границ" в очередной раз подчеркнули, что после начала обстрела госпиталя связались с местным командованием американского контингента и попросили прекратить авиаудары, однако военные эту просьбу проигнорировали.

В отчете отмечается, что представителям организации так и не удалось понять причину, по которой госпиталь подвергся бомбардировке.

Американская сторона, комментируя содержание отчета, пообещала, что примет во внимание выводы представителей организации и заинтересована в тесном сотрудничестве с ними в ходе расследования инцидента.

Американская авиация нанесла удары по госпиталю "Врачей без границ" в Кундузе 3 октября. Генерал Джон Кэмпбелл, командующий силами США в Афганистане, назвал случившееся результатом недоразумения.

По его словам, бомбардировка была проведена по просьбе афганских военных, которые сообщили об обстрелах со стороны талибов и запросили поддержку с воздуха, по ошибке сообщив координаты больницы. Генерал исключил возможность преднамеренного обстрела.