"Врачи без границ" рассказали о последствиях ударов по клинике в Кундузе

"Около двух часов ночи меня разбудил грохот от взрыва, который раздался неподалеку. Сначала я не понимал, что происходит. В течение всей недели мы слышали, что где-то происходят взрывы и бомбардировки, но всегда это было далеко от нас. На этот раз все было по-другому", - рассказал врач, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеОбама пообещал расследовать авиаудар по афганской клиникеПо словам Золтана Йекса, через полчаса после первого взрыва он нашел своего раненого коллегу: "Он просил о помощи. В безопасном помещении был только ограниченный запас базовых медикаментов. Я сделал все, что было в моих силах".

Потом оба врачи отправились на поиски выживших. "Мы увидели, что весь госпиталь был разрушен. <...> Мы попытались попасть в одно из горящих помещений. Я не могу описать, что было внутри - нет слов, чтобы передать, насколько ужасно там было. В отделе интенсивной терапии шесть пациентов горели, лежа в кроватях", - продолжает Золтан Йекс. Врачи, которые остались живы, попытались организованно оказать необходимую помощь раненым. "Ситуация была крайне тяжелой. На наших глазах умирали коллеги. <...> Некоторые врачи были настолько шокированы, что не могли перестать рыдать. Мы попытались сконцентрироваться, чтобы оказать необходимую помощь уцелевшим, но это было непросто", - вспоминает Золтан Йекс.

Ранее американские военные отчитались об авиаударе по городу Кундуз в Афганистане, который накануне захватили талибы. Авиацию США заподозрили в причастности к бомбардировке госпиталя международной организации "Врачи без границ" в городе. В медицинском фондезаявили о 30 врачах, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести.