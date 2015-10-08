Обама извинился за авиаудар по госпиталю в Кундузе

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает Украинская правда со ссылкой на ABC News.

По его словам, Обама позвонил президенту международной гуманитарной медицинской организации "Врачи без границ" Джоан Лю, чтобы попросить прощения и выразить соболезнования из-за гибели пациентов и сотрудников организации.

"Когда мы делаем ошибку, мы честны по этому поводу, мы признаем это, мы приносим свои извинения, где это необходимо, как сделал президент в этом случае. Мы реализуем изменения, которые сделают менее вероятным повтор таких ошибок в будущем", - заявил Эрнест.

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Эрнест отметил, что Обама также позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани, чтобы "выразить соболезнования по невинным жертвами в этом инциденте".

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Кундуз на севере Афганистана во время бомбардировки был разрушен госпиталь международной организации «Врачи без границ».

Президент США Барак Обама пообещал провести детальное расследование обстоятельств авиаудара по госпиталю.

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Как сообщил командующий американскими и международными войсками в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл, авиаудар по больнице в Афганистане, жертвами которого стали 22 человека, был нанесен по просьбе афганских военных. По словам Кэмпбелла, американские следователи установили, что "афганские военные передали, что попали под обстрел противника и попросили американцев поддержать их с воздуха".