Боевые самолеты США и РФ отработали опасное сближение в небе над Сирией

Об этом сегодня заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в рамках взаимодействия с международной антитеррористический коалицией и странами региона по предотвращению инцидентов в воздухе к обеспечению безопасности над Сирией успешно развивается сотрудничество с американскими коллегами.

"Сегодня в 11 часов утра по московскому времени (10 утра по Киеву) состоялась совместная тренировка ВВС России и США по действиям экипажей и наземных служб в случаях опасного сближения самолетов", - сказал Картаполов.

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Он подчеркнул, что в ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения, организации и взаимодействия, обмена информацией между штабами оперативных групп и пунктами управления ВВС России на авиабазе "Хмеймим" и центром стратегических воздушных операций США в Катаре, а также взаимного информирования об опасной военной деятельности в воздушном пространстве Сирии.

"Экипажи самолетов ВВС России и международной коалиции в специально назначенной зоне произвели сближение на минимально безопасное расстояние в 3 морские мили, установили друг с другом связь на заранее определенной частоте и обменялись сообщениями о параметрах своего полета на русском и английском языках", - сообщил генерал.

По его словам, после возвращения самолетов на аэродромы по линии прямой связи, установленной между пунктами управления ВКС России на "Хмеймиме" и ВВС США в Катаре, состоялся разбор полетов.