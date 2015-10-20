США и Россия договорились о безопасности полетов в Сирии

Об этом заявил журналистам официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

"Буквально сегодня утром мы получили от наших американских коллег согласованный ими меморандум о предотвращении воздушных инцидентов в Сирийской Арабской Республике. Рассчитываем, что данный документ будет распространяться на авиацию всех стран антиигиловской коалиции. По крайней мере, американцы обязались довести согласованные правила до всех своих партнеров, действующих на территории Сирии", - сказал Конашенков.

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По его словам, Россия, безусловно, считает подписание подобного документа важным шагом, имеющим практическое значение.

Как сообщал УНИАН, ранее министерства обороны России и Турции наладили прямую связь для обеспечения безопасности полетов российской боевой авиации у турецкой границы над Сирией и не допущения инцидентов.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.



