На месте крушения российского самолета найдены "черные ящики", начата расшифровка

Об этом пишут "Известия".

Начата расшифровка черных ящиков. Росавиация и МАК будут принимать участие в расследовании причин крушения российского лайнера.

Одна из версий крушения - техническая неисправность самолета. Пилот самолета авиакомпании "Когалымавиа" перед катастрофой запросил экстренную посадку в аэропорту города Эль-Ариш на севере Синая из-за возникшей технической неполадки, сообщают авиационные власти Египта.

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По словам представителя египетского комитета по расследованию авиационных инцидентов Аймана аль-Мугадема, пилот предупредил наземных диспетчеров, что на самолете возникла "техническая проблема" и ему нужно приземлиться как можно скорее.

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Согласно радарным наблюдениям, самолет снижался со скоростью два километра в минуту перед тем, как он упал на землю.

Как сообщал УНИАН, на борту самолета А-321, следовавшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, находилось 224 человека. Среди пассажиров лайнера было 4 граждан Украины.