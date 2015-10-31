В катастрофе российского лайнера погибли четверо украинцев - МИД

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Гибель людей-это больно. Гибель соотечественников - вдвойне больно. На борту были 4 укр. гражданина.Сачук, Л.Мовчанова, И.Усатова, К.Усатов", - написал он.

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Гибель людей-это больно. Гибель соотечественников - вдвойне больно. На борту были 4 рус гражданина.Сачук, Л.Мовчанова, И.Усатова, К.Усатов — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 31, 2015

Напомним, ранее сообщалось о 2 украинцах, которые могли находиться на борту лайнера.

Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 по Киеву и исчез с экранов радаров спустя 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.