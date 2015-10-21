Иран и РФ намерены в разы увеличить финансирование совместных проектов - до $5 миллиардов

Об этом после переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком заявил министр информационно-коммуникационных технологий и сопредседатель Межправительственной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Махмуд Ваези, передает ТАСС.

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"Трудно назвать отрасль, в которой мы бы не сотрудничали, или не собираемся сотрудничать в будущем. Иран и Россия имеют хорошие перспективы взаимодействия в области транспортного строительства, строительства, железных дорог, а также в таких отраслях, как энергетика, строительство новых электростанций. Мы обсудили также вопросы финансового обеспечения нашего сотрудничества. На совместные проекты развития мы вместе можем выделить до $5 млрд", - подчеркнул Ваези.

По его словам, нынешний объем двустороннего обмена составляет около $1,8 млрд.

"Мы считаем, что это не отражает истинные возможности. Этот объем может быть увеличен в ближайшее время, по меньшей мере, в 2-3 раза", -продолжил Ваези.

"Сейчас, когда вступает в силу ядерное соглашение между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), открывается очень хорошая возможность для сотрудничества между компаниями Ирана и России. И я рассчитываю, что российские компании развернут широкую деятельность в нашей стране", - подчеркнул он.

Отметим, ранее сообщалось, что Иран и РФ, возможно, готовятся к совместному наступлению в Сирии.

Как сообщал УНИАН, ЕС принял законодательную базу для отмены санкций против Ирана. Президент США Барак Обама отдал распоряжение подготовить документы для отмены санкций против Ирана. В то же время глава ядерного агентства Ирана Али Акбар Салехи, он ожидает приказа от иранского президента Хассана Рухани о демонтаже тысяч центрифуг по обогащению урана в Нетензе и Фордо.