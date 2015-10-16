Иран и Россия готовятся к совместному наступлению в Сирии

И, хотя до сих пор российские военные ограничивались авиаударами, мало кто ожидает, что прибывающие российские военные и военная техника будут долго бездействовать, сообщает "Голос Америки".

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"У них серьезные возможности и значительная огневая мощь. И они все это используют", - сказал официальный источник.

По последним данным, в настоящее время в Сирии может находиться примерно 3 тыс. российских военных.

Другой официальный источник сообщил, что российских военных там может быть еще больше. "Счет там определенно идет на тысячи. Такой вывод можно сделать, судя по количеству вооружений и материальных средств".

Оба официальных источника подчеркнули, что в это число входит также обслуживающий и технический персонал, обеспечивающий работу военных баз и проведение операций.

Они также отметили, что Россия увеличила число рейсов грузовых военных самолетов в Сирию примерно до четырех в день, то есть вдвое больше, чем в начале процесса наращивания военного присутствия в этой стране.

Тем не менее, пока не установлено, каким образом и где размещаются продолжающие прибывать военные.

До недавнего времени большинство российских военных на территории Сирии, в том числе 500 морских пехотинцев, находились на авиабазе Бассем аль-Асад недалеко от Латакии. Однако, как сообщили представители Пентагона и разведслужб, помещения на этой базе рассчитаны примерно на 2 тыс. человек.

На спутниковых фотографиях, опубликованных в прошлом месяце фирмой IHS Jane, видны строительные работы, ведущиеся на складе оружия в Истамо и на военном объекте Аль-Санобар. Оба эти объекта расположены к северу от авиабазы.

Там также можно рассмотреть палатки, в которых, как говорят официальные лица и аналитики, вероятно, будут жить бойцы экспедиционных войск.