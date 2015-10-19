Обама распорядился начать снятие санкций с Ирана

Об этом говорится в мемoрандуме американского президента, передает ТСН. Санкции будут сняты в соответствии с положениями соглашения с Ираном.

Читайте такжеЕС начал процесс отмены санкций против Ирана

Соглашение по иранской ядерной программе официально вступило в силу 18 октября.

Историческое соглашение, переговоры по которому велись больше 10 лет, Тегеран и "шестерка" международных переговорщиков заключили в ночь на 14 июля в Вене. Соглашение направлено на обеспечение мирного характера ядерной программы Ирана. Оно предусматривает, что оружейное эмбарго сохранит действие в течение еще 5 лет, а санкции, связанные с ракетным оружием, будут действовать 8 лет. Ограничения отменят после того, как МАГАТЭ подтвердит выполнение договоренностей Ираном.