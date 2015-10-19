За несколько недель вмешательства военной авиации РФ в Сирии убиты сотни мирных жителей - минобороны Британии

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Telegraph.

"То, что делает Россия, поддерживая режим Асада, делает разрешение конфликта все сложнее. Они продолжают конфликт, и мирные люди и дальше гибнут", - сказал он.

"Британские ВВС наносят свои удары в соответствии с четкими правилами применения силы. Они в течение года наносили удары по целям в Ираке, и до сих пор жертв среди гражданских не было. Россияне в Сирии пару недель и, по оценкам независимых экспертов, они убили уже несколько сотен мирных людей", - заявил Фэллон.

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При этом, по его словам, военное вмешательство России в Сирии не должно отвлекать Британию от ее основной цели – "Исламского государства".

Кроме того, он высказал опасения относительно возможных столкновений с самолетами РФ в воздушном пространстве Сирии.

"Я этого боюсь. Стоит лишь взглянуть на последние события – были нарушения воздушного пространства Турции, которая является членом НАТО. Существует опасность аварий, инцидентов, которые лишь разжигать напряженность", - сказал министр обороны Великобритании.

Ранее сегодня руководитель администрации президента России Сергей Иванов заявил, что в принятии решения об отправке русской авиагруппы и военного контингента на базу под сирийскую Латакию "не было спонтанности или спешки".

"Все действия предварительно обдумывались, тщательно просчитывались и согласовывались с верховным главнокомандующим. Сейчас уже не секрет, что боевые самолеты и некоторые спецподразделения вооруженных сил были заблаговременно отправлены в Сирию..." - подчеркнул он.