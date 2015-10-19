У Путина рассказали, как принималось решение об участии российской авиации в сирийском конфликте

Об этом заявил руководитель администрации президента России Сергей Иванов в интервью ТАСС.

От отметил, что в принятии решения об отправке российской авиагруппы и воинского контингента на базу под сирийскую Латакию "не было спонтанности или спешки".

Читайте такжеНаступление на нескольких фронтах в Сирии: российские самолеты совершили новые бомбардировки (видео)

"Все действия предварительно обдумывались, тщательно просчитывались и согласовывались с верховным главнокомандующим. Сейчас уже не секрет, что боевые самолеты и некоторые спецподразделения вооруженных сил были заблаговременно отправлены в Сирию…" - подчеркнул Иванов.

При этом руководитель администрации Путина заявил, что финальная стадия обсуждения операции в Сирии с участием российских военных проходила на заседании Совета безопасности России поздно вечером 29 сентября.

"Мы еще раз взвесили "за" и "против", плюсы и минусы. Лишь после этого последовало обращение президента (Путина - Ред.) в Совет Федерации", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.