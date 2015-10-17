Турция без колебаний будет сбивать самолеты, нарушившие ее воздушное пространство - премьер

Слова главы турецкого правительства приводит Reuters, пишет Лента.ру.

"Вчера мы сбили беспилотник. Если бы это был самолет, мы бы поступили также. Наши правила известны. Кто бы ни нарушил наши границы, мы дадим ему достойный ответ", - подчеркнул Давутоглу.

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Как известно, заявление премьер-министра прозвучало на следующий день после того, как самолеты ВВС Турции сбили неопознанный беспилотник неподалеку от границы с Сирией.

В Генштабе страны подчеркнули, что больше не потерпят нарушения своих воздушных границ.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что сбитый Турцией на границе с Сирией беспилотник принадлежал секретным службам РФ.