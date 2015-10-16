Forbes: российское "импортозамещение" не работает

В статье Марка Адоманиса под названием «Российское "импортозамещение" не работает», опубликованной на сайте издания Forbes, пишется о том, что согласно (очевидно корыстной) интерпретации Кремля, европейские и американские санкции вернутся бумерангом. Вместо того, чтобы вредить российскому бизнесу, они фактически дают отечественным предпринимателям возможность захватить долю рынка. Кремль даже выудил почти забытый термин из анналов экономики развития («импортозамещение»), чтобы описать то, что будет происходить. В сущности, западные санкции, наряду со здоровой девальвацией рубля, окажут положительное влияние, потому что они будут стимулировать отечественную промышленность.

И как это работает? Не очень хорошо! Когда упал рубль, нанося вред покупательной способности российских домохозяйств, импорт действительно снизился. Вот данные Росстата о том, что случилось с импортом с поправкой на инфляцию за прошедшие несколько лет:

Со второго квартала 2014 года по второй квартал 2015 года, стоимость российского импорта в рублях снизилась почти на 30% (стоимость экспорта в рублях, тем временем, увеличилась). Это на самом деле не так уж удивительно. Когда валюта обесценивается настолько, насколько рубль за последний год, то можно ожидать, что импорт тоже существенно пострадает.

Но что случилось с отечественным производством? Российский бизнес вошел в пространство, освобожденное от западных товаров, которые больше не доступны для многих российских потребителей?

Пока, по крайней мере, ответ определенно «нет». Официальные данные Росстата показывают, что в первой половине 2015 года, российское производство фактически сократилось на 2,8%. Единственные секторы экономики, которые демонстрируют какой-либо рост, – это сельское хозяйство (до 2,4%), добыча природных ресурсов (до 2,4%), и государственное управление (до 0,7%). Сферам российской экономики, где преобладает частный бизнес, в частности, потребительской розничной торговле, был нанесен сильный удар, сфера розничных продаж сократилась почти на 9% за последние шесть месяцев.

Но кризис не сделал российскую экономику более гибкой, предпринимательской, или динамичной. Вместо этого, он сделал ее еще более зависимой от старой модели роста, которая базировалась на правительстве и природных ресурсах. Один из немногих аспектов, в котором соглашается российское общество, это то, что старая модель исчерпала себя и отчаянно нуждается в замене, но сейчас все происходит с точностью до наоборот: она и дальше поддерживается и институционализируется. Российский бизнес не торопится заполнить пространство, оставленное западными фирмами, он страдает на фоне широкого спада практически во всех сферах, кроме нефти, газа, и правительства.

Некоторые очень умные люди давно видели приближений таких событий, точно предсказывая, что усиление напряженности с Америкой и Евросоюзом даст возможность развиваться именно тем областям российской экономики, которые Запад хотел видеть ослабленными.

Динамика, описанная выше, не будет длиться бесконечно. В какой-то момент, девальвация рубля вызовет всплеск промышленного производства. Но кажется очевидным, что российская экономика испытывает настоящие страдания, и что оптимистичный бред правительства об «импортозамещении» не стал реальностью. Необходимы гораздо более глубокие и болезненные реформы, реформы, которые ударят по карману многих политически связанных инсайдеров, прежде чем Россия сможет извлечь выгоду из своей недавно подешевевшей валюты.

Нет, российская экономика не «рушится», но ее производительность на сегодняшний день показывает, что ее наиболее глубоко укоренившиеся проблемы, в частности, право собственности и общая неприязнь к инвестициям, не были улучшены, и тем более, решены. Кремль, конечно, может притвориться, будто это не тот случай, но у реальности другие идеи.