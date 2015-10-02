Семьи боевиков бегут в Ирак после бомбардировок России в Сирии - СМИ

Боевики террористической группировки "Исламское государство" начали бежать и вывозить семьи из города Ракка после начала военной операции ВКС России в Сирии, сообщает арабский телеканал "аль-Маядин".

По данным телеканала, террористы вывозят свои семьи в Ирак, опасаясь начала воздушных бомбардировок.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

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30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.

1 и 2 октября бомбардировки повторились.