Сирия подверглась третьей волне бомбардировок российской авиации - Reuters

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 2 октября, российская авиация работала по "центрах сборов лидеров и боевиков" в провинции Джиср-эш-Шугур и районе горы Завая.

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Ранее сегодня стало известно, что вчера ночью военные самолеты РФ нанесли авиаудары по главному городу, который находится под контролем боевиков "Исламского государства" - Аль-Карьятейн.

В целом за вчерашние сутки российские самолеты атаковали 12 объектов террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии.