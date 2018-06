В США на аукционе продали первый контракт Beatles за $75 тысяч

Первый контракт Beatles со звукозаписывающей студией, подписанный в то время, когда группа еще называлась Tony Sheridan and the Beat Brothers, продан на аукционе в Нью-Йорке за 75 тысяч долларов, сообщает ВВС.

Документ датирован 1961 годом. По этому контракту группа выпустила лишь один сингл - My Bonnie - и только в Германии.

Рок-н-ролльная перепевка народной песни обратила на себя внимание Брайана Эпстейна, который впоследствии стал менеджером группы и даже получил неформальное прозвище "пятого участника".

Через год после релиза My Bonnie вышел первый сингл группы уже под названием Beatles - Love Me Do. Первый экземпляр этой композиции с автографами участников группы ушел с молотка за 25 тысяч долларов.

