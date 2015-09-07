В Китае снова взорвался химзавод

Как сообщили местные СМИ, сдетонировало хранившееся там химическое вещество - метанол.

Информация о жертвах не поступала, пишет ТАСС.

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По данным Международного радио Китая, для борьбы с огнем на предприятие "Наньмин хуагунчан" прибыли около 300 пожарных и 61 единица техники. "К настоящему времени возгорание локализовано", - говорится в сообщении.

Это уже не первый подобный инцидент в Китае за последнее время. В уезде Хуаньтай (провинция Шаньдун) 22 августа в результате взрыва на химическом заводе погиб один человек, еще девять пострадали. В ночь на 1 сентября в той же провинции в уезде Лицзинь произошел взрыв на другом химическом предприятии, там погибли еще пять человек.

Самой масштабной трагедией стал взрыв на портовом складе в городе Тяньцзинь, произошедший 12 августа. В результате ЧП погибли более 160 человек и около 800 пострадали.