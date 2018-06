В Китае снова взорвался химзавод

Как сообщили местные СМИ, сдетонировало хранившееся там химическое вещество - метанол.

Информация о жертвах не поступала, пишет ТАСС.

This afternoon, Explosion in chemical plant in #Yeosu City, #Zhejiang Province. Very strong smoke. #Chinapic.twitter.com/K1jat6FleU