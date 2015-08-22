На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв, власти эвакуируют население (видео)

Как сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на государственное агентство Синьхуа, после взрыва начался сильный пожар. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

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Взрыв произошел около девяти вечера по местному времени близ города Зибо в уезде Хуаньтай провинции Шаньдунь.

По сообщениям информагентств, власти начали эвакуацию жителей района.

На место происшествия прибыли спасатели. Ведется расследование причин инцидента.

Как известно, 12 августа в результате двух мощных взрывов в промышленной зоне города Тяньцзинь на востоке Китая погибли по меньшей мере 17 человек, более 400 были ранены. Власти Китая отдали распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в радиусе трех километров от промышленной зоны Тяньцзинь.