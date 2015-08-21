Российская Дума попросила Медведева запретить Windows 10
Вице-спикер Госдумы Николай Левичев обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой запретить использование операционной системы Windows 10.
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Депутат добивается "полного запрета на использование операционной системы Windows 10 в органах государственной власти, государственных компаниях, государственных научных и исследовательских структурах".
Представителя "Справедливой России" насторожило то, что Microsoft будет регистрировать личные и контактные данные пользователей, собирать пароли, подсказки по паролям и другие данные, относящиеся к безопасности и используемые для проверки подлинности и доступа к учетным записям.
В обращении, опубликованном на официальном сайте "Справедливой России", также подчеркивается, что корпорация планирует собирать номера и защитные коды кредитных карт, IP-адреса, контактные данные других лиц, информацию о местоположении устройств.
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В начале августа "Известия" сообщали, что депутат от фракции КПРФ Вадим Соловьев направил запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой проверить, не занимается ли Windows 10 шпионажем.
Microsoft отвергает обвинения в нарушении конфиденциальности информации пользователей Windows.