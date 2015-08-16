Компания Microsoft раскрыла тайное предназначение "Косынки" и "Сапера"

Об этом сообщает Lenta.ru по информации Mental Floss.

Все эти игры были включены в установочные пакеты ранних версий операционной системы Windows для того, чтобы с их помощью пользователи, возможно, сами того не зная, обучались навыкам владения новым на тот момент функциям ПК и узнавали о возможностях ОС.

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Старейшая из четырех игр, пасьянс «Косынка», появилась в Windows 3.0 в 1990 году. С ее помощью пользователи, большинство из которых тогда были более привычны к выполнению операций через командную строку, могли освоить навыки обращения с компьютерной мышью, в частности к перемещению иконок.

Схожая образовательная функция была заложена и в игру «Сапер», добавленную в Windows 3.1 в 1992-м. В процессе игры пользователи ОС быстрее обучались пользованию левой и правой кнопками мыши. Появившиеся в той же версии Windows и разрешавшие игру по сети «Червы», в свою очередь, демонстрировали возможности технологии сетевого подключения NetDDE, разработанной Microsoft.

Попытки Microsoft обойтись без этих четырех игр в своих последующих операционных системах часто встречали возмущение тесторов компании. Первой ОС компании, куда не были включены ни «Сапер», ни «Косынка», стала Windows 8, вышедшая в 2012 году. Microsoft вернула «Косынку» в Windows 10, которая поступила в продажу в 2015 году. «Сапер», «Червы» и «Свободная ячейка» могут быть докуплены пользователем в Windows Store.