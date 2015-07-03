В России приняли закон о "праве на забвение" в интернете

Согласно документу, гражданин сможет потребовать от поисковика удаления ссылок на информацию о себе, которую он считает недостоверной, неактуальной или распространяемой с нарушением законодательства, передает РИА Новости.

Однако эта норма не будет распространяться на информацию о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и сведения о совершении преступлений, по которым не снята или не погашена судимость.

В случае отказа поисковика удалить ссылку гражданин может обратиться в суд по месту жительства. Закон должен вступить в силу 1 января 2016 года.

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Ко второму чтению была исключена норма об удалении ссылок с достоверной информацией через три года после события.

"Мы выработали приемлемый для всех сторон, работоспособный закон, который должен создать эффективную возможность пресечения шантажа и травли в интернете, таких явлений, как интернет-унижение, к сожалению, все более широко распространяющихся. Важно, что при этом не создается угрозы для свободы слова, полностью исключается внесудебное удаление информации непосредственно с ресурсов, где она размещена", — сказал глава комитета по информационной политике Леонид Левин, комментируя закон.

Документ вызвал критику со стороны интернет-компаний, которые, в частности, указывали, что поисковикам нельзя передавать несвойственные функции по проверке информации на достоверность и соответствие законодательству и предлагали передать их Роскомнадзору.