Серьезных повреждений не зафиксировано, однако пока неизвестно, когда землетрясения прекратятся.

За последние две недели на островах Токара на юге Японии произошло более 900 землетрясений. Как пишет The Guardian, хотя о серьезных повреждениях не сообщалось, Японское метеорологическое агентство признало, что не знает, когда землетрясения прекратятся.

Представитель агентства Аятака Эбита заявил, что с 21 июня в морях вокруг островной цепи Токара наблюдается очень активная сейсмическая деятельность, добавив, что жители должны быть готовы укрыться или эвакуироваться, учитывая возможность еще более сильных землетрясений в этом районе.

Местные СМИ сообщили, что за 10 дней до вторника на острове произошло рекордное количество землетрясений — 740. Все землетрясения были зарегистрированы как 1 или выше по 7-балльной японской шкале сейсмической интенсивности.

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Семь из 12 удаленных островов Токара заселены, на них проживает около 700 человек. Жители жалуются, что боятся засыпать и готовятся к эвакуации.

"Кажется, что земля постоянно дрожит", — сказал один из жителей. "Очень страшно даже засыпать".

Официальные данные показывают, что количество ежедневных землетрясений достигло пика в 183 случая 23 июня, затем снизилось до 15 случаев 26 июня и 16 случаев 27 июня. Но 28 июня количество снова возросло до 34 случаев, а 29 июня — до 98. 30 июня было зарегистрировано 62 землетрясения.

Эксперты говорят, что необычный рельеф местности вокруг островов Токара способствует накоплению давления под морским дном, которое затем сбрасывается в виде землетрясений.

На этой неделе правительство Японии заявило, что необходимо принять дополнительные меры для подготовки к возможному "мегаземлетрясению", которое, по мнению экспертов, с высокой вероятностью может произойти на тихоокеанском побережье в течение следующих трех десятилетий.

Согласно пересмотренной оценке правительства в марте, мегаземлетрясение в этом регионе, сопровождающееся цунами, может унести жизни 298 000 человек и нанести ущерб на сумму до 2 трлн долларов.

В начале мая на западном побережье Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Эпицентр находился рядом с популярным у туристов городом Мармарис, недалеко от греческого острова Родос.

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