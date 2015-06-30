Госдума России приняла во втором чтении проект закона о "праве на забвение"

Законопроект в первоначальном виде вызвал резкую критику со стороны правозащитников и представителей интернет-индустрии, в том числе крупнейшего российского поисковика "Яндекс", и ко второму чтению были подготовлены несколько десятков поправок, сообщает Русская служба ВВС.

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Депутаты согласились убрать из текста закона наиболее спорные нововведения - в том числе о праве гражданина требовать от поисковиков удаления ссылок на достоверную информацию о событиях, которые произошли более трех лет назад.

Вместо нее в законопроекте появилась формулировка об удалении ссылок, "позволяющих получить доступ к информации о заявителе, [...] являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя".

Из текста закона также убраны статьи, касающиеся права гражданина требовать удаления из интернета самой информации, которую он считает порочащей его или недостоверной.

Тем не менее, комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал отклонить все поправки в законопроект, предложенные оппозиционным депутатом Дмитрием Гудковым, который видит в этом законе угрозу свободе слова и интернет-индустрии в России.