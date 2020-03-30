The Atlantic: Это далеко не последний карантин из-за коронавируса

Новые ограничения в Гонконге демонстрируют, что одного "раунда" карантина не хватит, чтобы победить пандемию.

Когда количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае резко подскочила, плотно населенный и соединенный с материковой частью страны Гонконг смог сдержать распространение вируса. Комбинация из действий общества и власти позволила сдержать инфекцию, а число пациентов, которых отправили домой, до недавнего времени превышало количество тех, кого оставили в больницах.

В этом месяце госслужащим разрешили вернуться в офис после периода удаленной роборти. Вскоре частный бизнес сделал то же самое. Пассажиры начали наполнять автобусы и метро. В барах и рестранах, которые несколько недель оставались пустыми, снова стало людно, - пишет The Atlantic. В то время, как эпидемии за рубежом только ухудшались, Гонконг, казалось, возвращается к норме.

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Но в последние дни видимость нормальности исчезла. Количество подтвержденных случаев заражения подскочила быстрее,чем раньше, напугав экспертов в сфере здравоохранения. Правительство развернуло свой курс на ослабление ограничений, отправив работников вновь домой, закрыв парки и городские сооружения и восстановив призывы соблюдать социальное дистанцирование. Власти Гонконга также ввели новые более жесткие меры, закрыв доступ к одному из самых оживленных аэропортов мира для туристов и транзитных пассажиров. Ведь значительная часть новых случаев заражения связана с путешественниками. Другой кластер подтвержденных случаев связан с барами и концертными залами. Поэтому в Гонконге объявили, что в течение следующих двух недель собрание более чем 4 людей в одном месте - это незаконно. Рестораны сокращают приемы клиентов, а развлекательные площадки, такие как кинотеатры и игровые залы, должны временно прекратить работу.

Гонконг и Сингапур были образцами способности сдержать распространение вируса, который вызывает заболевание COVID-19. Они предлагали другим странам модель для подражания. Хотя большинство ею так и не воспользовались. Но теперь Гонконг предлагает другую модель, подсказку, что ожидает сотни миллионов людей в Великобритании, Франции, Италии и частях США, которые думают о своей жизни после укрощения вируса. Усиление и ослабление, а также пересмотр ограничений в Гонконге с целью напрявить болезнь в управляемое русло - это иллюстрация того, что одна защитная блокировка вряд ли будет эффективной в борьбе с пандемией в то время, когда ученые по всему миру пытаются разработать вакцину.

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По словам эксперта по вопросам эпидемии коронавируса Габриэля Леунга, который принимал участие в борьбе со вспышкой SARS в Гонконге, массовый карантин может помочь защитить медицинские учреждения от перегрузки, с которым столкнулись врачи в Нью-Йорке и некоторых городах в Европе.

"Стратегия подавления и разблокировки больше всего обсуждается в моем кругу и в правительствах по всему миру", - сказал Леунг, который также преподает в Университете Гонконга.

"Придется сохранить эти меры контроля в различной степени до той поры, пока не произойдет одно из двух событий: или пока не появится естественный иммунитет из-за активного заражения и выздоровления, или пока не будет широкодоступная вакцина, которую получит по крайней мере половина населения, чтобы тоже появился иммунитет. Это единственные два выхода", - пояснил эксперт. По его мнению, всем странам придется пройти через "несколько циклов" обострения и ослабления ограничений, прежде чем появится реальное решение.

Взгляды Леунга распространенные среди научного сообщества. Исследование, опубликованное Командой реагирования на COVID-19 Имперского колледжа в Лондоне в этом месяце, подчеркивало, что "прерывистое социальное дистанцирование, спровоцированное тенденциями в надзоре за болезнью, допускает ослабление ограничений на протяжении относительно коротких периодов, однако требует возобновления, если количество случаев заражения снова начнет расти".

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Профессор педиатрии Аарон Кэрролл и профессор глобального здравоохранения Агиг Джа говорят о похожем подходе.

"Мы можем открыть школы и бизнес на как можно дольше, но закрыть их быстро, если что подавление терпит неудачу. А потом снова открыть их, когда зараженные люди будут выявлены и изолированы. Вместо того, чтобы сидеть в обороне, мы можем немножко идти в наступление", - советуют они.

Леунг объясняет, что суть социального дистанцирования не в том, чтобы свести случаи заражения к нулю, ведь "это невозможно". Цель в том, чтобы защитить пожилых людей от риска заразиться и умереть, а также сохранить нормальное функционирование системы здравоохранения.

"Ни одна страна, ни одно население, ни один город не спасутся от распространения COVID-19. Большой вопрос в том, как позаботиться о том, чтобы социальные функции не были перегружены? Как сделать так, чтобы система больниц не потерпела крах? Как добиться, чтобы коек в отделениях интенсивной терапии и систем вентиляции легких хватало для тех, кому они нужны? Как минимизировать смертность, при этом защитив экономику и жизнедеятельность людей на постоянной основе? Это большие вопросы, с которыми каждому обществу предстоит разобраться", - сказал китайский ученый.