В центре Москвы прошел флеш-моб в вышиванках (фото)

В центре Москвы состоялся флеш-моб в вышиванках. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 20 жителей российской столицы решили продолжить празднование Дня вышиванки, который недавно прошел в Украине.

Флеш-моб был организован через социальные сети. Участники акции продефилировали по Арбату, шествие сопровождалось музыкой и танцами. Организаторы говорят, что были опасения относительно безопасности во время мини-марша, но в конечном итоге большинство россиян положительно восприняли шествие в украинской национальной одежде. К акции даже присоединились туристы из Южной Кореи.

В то же время, некоторым россиянам акция не понравилась, они грубо ругались, а одна из «бдительных» женщин, услышав лозунг «Слава Украине», по завершению мероприятия пообещала вызвать полицию.

«Вышиванка - это действительно произведение искусства. Но этим самым удостоверяется украинская идея, украинскость. Это также помогает консолидации украинского движения в Москве», - сказал участник акции Валерий Семененко.

Он подчеркнул, что всегда хотел принять участие в параде вышиванок в Москве, «но зная, где мы живем, очень с большой опаской подходил к участию в акции».

«Мы сделали исключительно флеш-моб, украинскую прогулку. Люди были предупреждены, что участники должны быть без флагов или транспарантов, ведь это может быть воспринято как несанкционированную акцию», - сказал Семененко.

«Вышиванка – сегодня это не только красивая одежда украинцев, это сегодня призыв Украины к человечности и миру», - убежден он.

Читайте такжеВ Крыму активисты устроили оккупантам "парад вышиванок" в РОВД (фоторепортаж)В свою очередь, участник акции Борис подчеркнул, что несмотря на антиукраинскую истерию в РФ, не боится ходить в вышиванке по Москве.

«Мы граждане России, мы за мир и дружбу. Мне страшно в своей стране. Придет время, когда все изменится к лучшему. Я в этом уверен», - подчеркнул он.

Кроме того, участница акции Людмила Мельник отметила, что это демонстрация в Москве того, что "Украина там, где есть украинцы, что украинский язык есть, есть история, есть отдельный народ».

«Это демонстрация того, что украинская община таки здесь есть, и никто не прячется, и никто не боится, а идут показывать, что мы действительно народ», - подчеркнула она.