На юге Украины прошли рекордные марши вышиванок (фото, видео)

Традиционные марши вышиванок по всей Украине в этом году бьют рекорды. Особенно - на Юге и Востоке, где до сих пор они были малолюдными, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Одессе в несколькотысячной колонне - среди других - в вышиванке прошел и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Одесситы начали марш с минуты молчания в честь героев "Небесной сотни" и всех защитников Украины, которые погибли на Востоке. Потом спели гимн и двинулись по Дерибасовской.

Под охраной бойцов добровольческих батальонов прошел марш вышиванок в Харькове. Полтысячи горожан, распевая "Червону руту" и гимн, прошли центральным проспектом города. Несмотря на предостережения, обошлось без инцидентов.

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Пять километров по Николаеву под украинскими флагами и в вышитых рубашках прошли более тысячи горожан, что стало для города абсолютным рекордом.

Напомним, что 21 мая украинцы отмечали День вышиванки.