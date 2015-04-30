The Telegraph: Перспективы прогресса в ядерном разоружении

Об этом пишут Хассан Эльбахтими и Мэтью Моран в статье под названием «Перспективы прогресса в ядерном разоружении», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

В марте издание «The Economist» критически изучило события в области ядерного оружия и перспективы будущего конфликта с участием этого вида оружия массового уничтожения. Оценка – по-настоящему зловещее чтение.

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Передовая статья под названием «Новый ядерный век», описывает мир, характеризующийся ростом нестабильности, в котором ядерное оружие, похоже, возвращает себе признание. На Западе, Соединенные Штаты, в течение следующих 30 лет, потратят один триллион долларов на поддержание и модернизацию своего значительного ядерного арсенала.

Франция вовлечена в подобный процесс - президент Франсуа Олланд выделил около 180 млрд евро к 2019 году на модернизацию ядерного оружия Франции, и в Великобритании почти наверняка продолжится возобновление Trident.

На Востоке, Китай вложил большую часть своего оборонного бюджета в расширение вариантов применения ядерного оружия, в том числе работу над средствами устрашения подводного базирования, которые располагают достаточным потенциалом для надежного ответного удара. Со своей стороны, Россия модернизирует существующие силы и возрождает старые системы доставки (ядерного оружия). Москва увеличивает количество боеголовок на подводных лодках, и недавно объявила о своем намерении вновь ввести межконтинентальные баллистические ракеты железнодорожного базирования, чтобы сделать свои ядерные силы более сложной целью. Это также стимулирует российскую политику «деэскалации», идею, что если Москва столкнется с нападением обычным оружием, то она может ответить ограниченным ядерным ударом, чтобы восстановить статус-кво.

Вопросы сдерживания и ядерной стратегии снова в моде, поскольку ядерные державы рассматривают новые проблемы, связанные со сложным и многополярным ландшафтом безопасности.

Недостатка в проблемах нет. От проецирования сил Китая в Азии, до тонко завуалированных ядерных угроз России из-за того, что воспринимается как западное вмешательство в дела Москвы в Украине, есть ряд вопросов, борющихся за приоритет быть повесткой дня на заседаниях по международной безопасности.

Что же это значит для разоружения? Неужели, как заявляет The Economist, это идея, «время которой прошло»?

В 2007 году в The Wall Street Journal было опубликовано письмо от четырех бывших государственных чиновников США с призывом к глобальному ядерному разоружению, которое активизировало дискуссию о разоружении и привело к появлению в следующем году громкого движения «Глобальный ноль».

Инициативу поддержали многие высокопоставленные лидеры, включая бывшего президента США Джимми Картера и бывшего советского руководителя Михаила Горбачева, и она стремилась придать новый импульс активности в области разоружения.

За этим, в 2009 году, последовала знаменитая речь Обамы в Праге, в которой он заявил, что Соединенные Штаты однозначно примут «конкретные шаги к миру без ядерного оружия». На самом деле, очевидная приверженность Обамы к разоружению не стала фактором для решения Нобелевского комитета о присуждении ему премии мира в том же году. Характерные особенности разоружения в политической сфере дали новую надежду его сторонникам.

Тем не менее, энтузиазм последних лет ослаб и перспектива достижения значительного прорыва в области разоружения так далека, как никогда. Количество стратегических боеголовок, приведенных в состояние боеготовности США и Россией, выросло в прошлом году, у Пакистана самая быстрорастущая программа создания ядерного оружия в мире, а разрабатывавшаяся в Индии атомная подводная лодка с баллистическими ракетами на борту должна быть приведена в действие в этом году.

Это часть обстановки, которая сложилась перед предстоящей конференцией по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия.

На фоне всего этого пессимизма, есть ли повод для оптимизма?

Хотя последние геополитические события, кажется, поубавили надежды на разоружение, есть и некоторые положительные сдвиги. За последние несколько лет, например, увеличилось количество международных инициатив и проектов, направленных на развитие технического потенциала для проверки ядерного разоружения.

Несколько парадоксально, что эти усилия приветствуются и финансируются ядерными государствами, среди прочего, даже если они продолжают модернизировать и обновлять свои арсеналы.

Работа по подтверждению не привлекает такого внимания средств массовой информации, как распространение. Это сложный и длительный процесс, и в нем нет быстрых ответов. Тем не менее, он имеет большое значение, способствуя развитию архитектуры, которая обеспечит технические средства для поддержки разоружения, если политическая обстановка когда-либо достигнет этой точки.

Любой будущий процесс разоружения потребует надежного режима проверки того, что те, кто согласен разоружиться, выполнят свои обязательства. В настоящее время, однако, стопроцентная проверка технически невозможна, учитывая секретность, окружающую ядерные боеголовки из-за соображений безопасности и нераспространения. Следовательно, это область, где еще многое необходимо сделать, чтобы подготовить техническую основу на случай, если возможность разоружения когда-либо станет политической реальностью. Эта работа уже ведется.

В прошлом году, правительство США выделило многомиллионный грант консорциуму университетов США на проведение исследования и разработку новых технологий контроля ядерного вооружения. Вашингтон также финансирует новое международное партнерство в целях проверки ядерного разоружения, инициативу, начатую ​​в декабре 2014 года с целью расширения сотрудничества и понимания технических препятствий к разоружению.

Китай также инвестировал в эту область. В своем национальном отчете за 2014 год на Конференции по пересмотру ДНЯО, Китай сообщил об исследованиях по ряду технологий для проверки, от аутентификации ядерных боеголовок и компонентов до демонтажа инструментов мониторинга.

В Европе, Великобритания и Норвегия, с 2007 года, сотрудничают по ряду проектов, исследующих практические и технические проблемы, связанные с проверкой утилизации ядерных боеголовок. И эти инициативы часто приводят к неожиданным результатам.

В King's College в Лондоне, например, мы проводим исследования о роли человеческих факторов, таких как доверие в процессе проверки. Проверка часто рассматривается как хладнокровный определяемый данными процесс. В теории, работа инспекторов основана на доказательствах, и между доказательствами и выводами должна быть прямая и исключительная связь. В этом контексте, человеческий фактор статически переменный, находящийся за пределами формулы проверки.

Тем не менее, данные показывают, что это мнение о проверке является ошибочным и не в полной мере объясняет сложность динамики проверки. Наше исследование показывает, что необходимо учитывать доверие, как неотъемлемую часть процесса проверки. Доверие – неизбежно интеракционная переменная, то есть смягчающее условие причинной связи. Оно имеет тонкое, но мощное влияние на восприятие, как правило, несмотря на значительные усилия инспекторов основывать свои суждения исключительно на доказательствах.

Это имеет существенные последствия, не в последнюю очередь для подготовки инспекторов в рамках любого режима разоружения. Не обращая внимания на влияние доверия, потенциально мы можем исказить интерпретацию результатов проверки.

Это просто одна из областей деятельности, но она дает понимание сложностей, связанных с контролем над вооружениями и исследованием разоружения. Очевидно, что эти события, сами по себе, не обеспечат мир без ядерного оружия. Вероятно, циники посчитают ресурсы ядерных держав, вложенные в эти практические инициативы, ничем иным, как попыткой обосновать ложные заявления о прогрессе в направлении разоружения.

Тем не менее, такая точка зрения понижает значение инициатив.

Именно эти практические инициативы, которые часто остаются незамеченными, обеспечат основу, на которой будет базироваться любой будущий процесс разоружения.

Более того, значение технологий проверки, которые изучаются во всем мире, не ограничивается разоружением. Многие из этих инструментов имеют более широкое применение в контроле над вооружениями, и поэтому их необходимо поддерживать и поощрять.

В конечном счете, в то время как геополитический климат уничтожил политический импульс, который разоружение собрало за последние годы, это не должно отвлекать от расширяющихся исследований и программ развития в области.

Разоружение – это широкая сфера деятельности и в ней был достигнут прогресс, даже если он пока находится вне поля зрения.