Решение Украины об отказе от ядерного оружия является верным - заместитель госсекретаря США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сказала на брифинге в Киеве.

"Я считаю, что роль Украины, как лидера в режиме нераспространения ядерного оружия, привела непосредственно к успеху, которого мы смогли достичь в последующем уменьшении ядерного вооружения и разоружении на протяжении последних 20 лет", - сказала Готмюллер.

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При этом она выразила убеждение, что решение Украины об отказе от ядерного оружия является правильным, несмотря на агрессию России. В частности, заместитель госсекретаря подчеркнула, что разделяет мнение президента США Барака Обамы, что ядерное оружие не способствует безопасности.

"Как специалист по ядерным сдерживающим факторам, я считаю, что эти сдерживающие факторы не были бы стабильными на протяжении этих 20 лет. Мы были бы в постоянном кризисе и не только между Украиной и Россию, но и во всей Евразии, в том числе при участии других стран", - отметила она.

Готмюллер также акцентировала внимание, что если бы ядерное оружие попало к террористам, то разговоры о безопасности в мире можно было бы прекратить.

Справка УНИАН. 5 декабря 1994 года Великобритания, Россия и США подписали в Будапеште (Венгрия) Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Страны - подписанты Будапештского меморандума обязались воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины.

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4 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума, которая в марте аннексировала Крым и дестабилизировал ситуацию на Донбассе.

Сегодня, 5 декабря, Министерство иностранных дел Украины по случаю 20-летия подписания Будапештского меморандума призвало государства - гаранты национальной безопасности по этому меморандуму предпринять безотлагательные шаги для восстановления территориальной целостности, суверенитета и мира в Украине.