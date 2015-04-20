Die Welt: ИГ в деталях спланировало свою империю террора

Об этом пишет Альфред Хакенсбергер в статье «ИГ в деталях спланировало свою империю террора», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Теперь у нас есть письменное доказательство. Террористическая организация Исламское государство (IS) была создана на чертежной доске. Несколько лет назад Хадж Бакр, бывший иракский офицер из армии Саддама Хусейна заложил первый камень в фундамент исламистской группировки, которой сегодня так боятся. В подробных планах он разработал сложную структуру организации, подобной государству, которая отображает столь характерную для диктатур одержимость безопасностью. Это система тотального контроля, в которой все следят друг за другом, и в которой похищения, пытки, убийства и вымогательство являются неотъемлемой частью. Об этом сообщает «Der Spiegel» в своем последнем номере, со ссылкой на ранее неизвестные документы из личных вещей Хадж Бакра.

Экс-офицер и стратег ИГ был застрелен в январе 2014 года в северной Сирии, документы затем попали в руки противоборствующих повстанцев. «Он был националистом, не исламистом», говорит иракский журналист Хишам аль-Хашими, чей двоюродный брат находился в расположении с Хадж Бакром на одной авиабазе. Он был «очень умным, решительным, и отличным логиком». В 2003 году Хадж Бакр был безработным и разочарованным, после того, как Пол Бремер, бывший глава администрации США в Ираке, расформировал армию. Уволенный военный позже познакомился с Абу Мусаб аль-Заркави, «мясником Ирака», который был ответственен за многие разрушительные теракты.

Говорят, Хадж Бакр был заключен в тюрьму с 2006 по 2008 год в Абу-Грейб и в американском лагере Букка, в котором были также Эмир и самопровозглашенный халиф Абу Бакр аль-Багдади. В правительственных кругах боевиков ИГ есть некоторые офицеры, служившие при Саддаме Хусейне и специалисты разведки или безопасности. Известно, что их опыт играет большую роль в обеспечении того, что организация является гораздо более структурированной и наступает более организованно, чем большинство других сирийских повстанцев.

«Систематическая зачистка»

О систематическом контроле, пытках и целенаправленных убийствах стало известно к осени 2013 года. "Если друг или коллега был арестован людьми в масках, мы сразу понимали, что должны исчезнуть», рассказывает Мухаммед, революционный деятель ранних времен. «Потому что под пытками специально шантажировали именами и позже вламывались к упомянутому человеку». Это стратегия «систематической зачистки», которая ведет к большому количеству жертв и используется всеми тоталитарными режимами для обеспечения власти.

Важным первым шагом Хадж Бакр считал направление авангарда в Сирию. Это должно было заложить основу для боевиков ИГ. В городах Северной Сирии были открыты офисы миссий, которые работали без печати ИГ. Арендовали секретные квартиры, чтобы скрывать там оружие и боевиков. В конце 2012 года уже должны были создать несколько военных лагерей.

Авангард ИГ пока не мог ничего делать, кроме как шпионить. Сколько мечетей в городе, насколько верны исламу имамы, и какие семьи пользовались авторитетом в нужных местах? Шпионы ИГ должны быть целенаправленно войти в эти правящие семьи (жениться). В то же время, необходимо было собирать военную информацию: Насколько сильны другие повстанческие группировки, какое у них оружие, где находятся их контрольно-пропускные пункты и оборонительные позиции?

Бойцы из-за рубежа

С этими знаниями, террористическая группа ИГ могла захватывать одну территорию за другой. Первые бойцы прибыли, в основном, из-за рубежа: молодые люди из Саудовской Аравии, Йемена, Туниса. Без связей с родиной, их быстро можно было перемещать в опасные места. Сирийцев якобы завербовали на более поздний срок. Но это, наверное, была наименьшая из проблем. В 2013 году другие повстанческие группы жаловались на отсутствие оружия и ресурсов. У боевиков ИГ было и то, и другое, и им хорошо платили. Лояльность в гражданской войне в Сирии продажна. «Если бы я мог выплатить каждому из моих солдат $ 1000 в месяц», заверил командир в Алеппо, «то в течение двух месяцев у меня была бы самая большая армия в стране».

К сожалению, в документах Хадж Бакра ничего не сказано о «Фронте Нусра». Он был настоящим острием главы ИГ аль-Багдади. С самого начала он действовал так, как это делают боевики ИГ год спустя. Фронт Нусра хотел создать впечатление государства, не менее жестоко убивал и преследовал своих противников. Единственное отличие от группы ИГ: никто не делал из убийств оргий для СМИ.