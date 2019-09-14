США и Бразилия создадут инвестфонд для сохранения лесов Амазонии

С начала 2019 года в Бразилии было зарегистрировано почти 80 тысяч очагов лесных пожаров.

США и Бразилия для сохранения биологического разнообразия лесов Амазонии создадут инвестиционный фонд с бюджетом в 100 миллионов долларов.

Читайте такжеПожары в Амазонии: в Бразилии резко ответили Макрону на $20 миллионов от G7 и вспомнили о Нотр-Дам

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу 13 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Планируется, что фондом будет управлять частный бизнес. Фонд будет действовать 11 лет.

По данным бразильского государственного космического центра INPE, с начала 2019 года в Бразилии было зарегистрировано почти 80 тысяч очагов лесных пожаров, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые эксперты связывают причину учащающихся пожаров в дождевых лесах Амазонии с увеличением вырубки лесов под сельскохозяйственные нужды.

По итогам встречи с Помпео в Вашингтоне Араужу заявил, что сотрудничество с США в деле сохранения лесов Амазонии более эффективное, чем предложенное европейцами.

Во время саммита G7, проходившего во французском городе Биаррице в августе, страны "Большой семерки" договорились выделить 20 миллионов евро на борьбу с пожарами в дождевых лесах Амазонки. Планировалось, что эти средства пойдут, в первую очередь, на финансирование пожарных самолетов. Однако президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять эту помощь. Недовольство бразильского лидера вызвал, в частности, тот факт, что президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите G7, проходившем без участия Бразилии, предложил рассматривать пожары в лесах Амазонии как международную проблему.