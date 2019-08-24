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Трамп предложил президенту Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

10:36, 24 августа 2019
Мир
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Последствия пожаров в Амазонии / REUTERS

Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

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"Только что имел разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Наши будущие торговые перспективы очень интересные, и наши связи сильные, возможно, сильнее, чем когда-либо ранее. Я сказал ему, что если Соединенные Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонки, мы готовы помочь", - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в колониальной ментальности после призыва в срочном порядке обсудить на саммите "Группы семи" в Биарриц пожары в лесах Амазонии.

В Европейской комиссии заявили о глубокой обеспокоенности пожарами в Амазонии и поддержали срочное обсуждение проблемы на саммите G7 в эти выходные во Франции.

Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 года в стране было зарегистрировано около 73 000 лесных пожаров.

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Теги: #Бразилия#Дональд Трамп#природа Амазонки