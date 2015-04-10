Die Welt: Почему россияне предпочитают отдыхать в своей собственной стране

Об этом пишет Эдуард Штайнер в своей статье «Почему россияне предпочитают отдыхать в своей собственной стране», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Турция вырвалась вперед. В битве за потоки туристов из России, которые в 2014 году значительно уменьшились в других странах и в 2015 грозят совсем ослабеть, турецкое правительство ввело в игру выплату компенсаций по чартерным рейсам российским туроператорам, и таким образом снизило риск пустых мест на курортах.

«С 1 апреля по 31 мая 2015 года, турецкое правительство будет предоставлять туроператорам на каждый чартерный рейс из России в Турцию примерно 6000 долларов», говорится в заявлении турецкого посольства в Москве.

Это примечательно, поскольку полюбившаяся российским туристам Турция не должна была бы испытывать недостатка туристов. Как видно из статистики пограничной службы ФСБ России, Турция, как и Египет, даже зафиксировала увеличение количества туристов в предыдущем году.

Но первые тревожные звонки на 2015 год уже звучат на Ближнем Востоке. Согласно прогнозам на 2015 год, возможно сокращение до 40 процентов.

Турция не единственная страна, которая все активнее пытается привлечь гостей из царства Владимира Путина, которые тратят много средств. Египет, тем временем, решил выдавать визы российским гостям бесплатно. И страны ЕС в любом случае ищут выход, чтобы спасти ситуацию.

Носить российских туристов на руках

Туристические направления в ЕС в прошлом году понесли убытки. Поэтому скидки для россиян стали обычным явлением. И, кроме того, отказ от предстоящего роста цен. Европейские страны конкурируют друг с другом, чтобы ослабить правила выдачи виз на въезд.

Своей пассивностью, русские взволновали туристическую индустрию по всему миру. Русский гость, который когда-то вызывал скептицизм, а затем все больше воспринимался как потребитель, приносящий деньги, вдруг перестал быть чем-то само собой разумеющимся, и теперь его фактически нужно нести на руках в страну.

Тем не менее, существенная девальвация рубля в результате падения цен на нефть в прошлом году – это только одна из причин, почему гости из России стали редкими посетителями в некоторых странах. Поскольку рубль по отношению к евро и доллару обесценился более чем на половину, цены на поездки за границу, соответственно, выросли вдвое.

И хотя российская валюта в последнее время немного стабилизировалась, эксперты опасаются, что она может снова упасть после возвращения Ирана на нефтяной рынок.

Сдержанность в путешествиях также означает, что российские туроператоры в последние месяцы массово обанкротились. К тому же, стагнация российской экономики, превратившаяся в рецессию, смыла беззаботность своих граждан и впервые, более чем за десять лет, привела к снижению реальных доходов. По прогнозам министерства экономики, в 2015 году они сократятся на девять процентов.

Кремль постановил запрет на выезд для полиции

Но все же западные санкции против России дорого обошлись, они вызвали у многих россиян неуверенность или гнев, и побудили их искать другие места для отдыха. Явление, коснувшееся российского среднего класса, который на Западе считается либеральным и враждебно настроенным к Кремлю, но при ближайшем рассмотрении состоит в основном из консервативных государственных служащих.

Но, разумеется, не только экономические условия и Запад сдерживают русских от поездок за границу. Кремлевские лидеры также внесли свой вклад. Они выпустили указ, согласно которому члены разнообразных государственных институтов безопасности, таких как разведка, армия или полиция, не получат загранпаспорта, если доказано, что у них в той или иной степени есть доступ к государственным тайнам.

Это коснулось значительного количества растущего слоя силовиков, и к тому же Кремль в прошлом году дополнительно «порекомендовал» всем государственным должностным лицам и сотрудникам многих огромных государственных корпораций проявить патриотизм и отправиться в отпуск дома. В Конституции Российской Федерации, это фактически законодательный акт, который касается шести миллионов россиян.

Тем не менее, многие россияне все еще ездят за рубеж. Если верить статистике пограничной службы ФСБ России, в прошлом году за рубежом отдыхали 17,6 млн россиян, что представляет собой снижение только на четыре процента по сравнению с 2013 годом. Но к этим цифрам следует относиться с осторожностью.

Потому что они не учитывают расходы россиян на отпуск, которые в настоящее время значительно снизились. По оценкам российских туроператоров, снижение составит от 20 до 25 процентов. Таким образом, снижение числа туристов обойдется достаточно дорого. Эта тенденция еще больше усилится в первом квартале 2015 года.

Меньше в Европу, больше в Азию

С другой стороны, статистика, прежде всего, для Европы, далеко не утешительна. Поскольку в действительности появилась не только тенденция отдыхать дома, но и поворот от Европы к Северной Африке, и особенно к странам Азии. «Наши соотечественники перестали ездить в Европу», сказал Олег Сафонов, глава российского турагентства.

В ЕС, только Италия может радоваться увеличению потока на три процента. Всем остальным странам ЕС пришлось столкнуться с потерей российских туристов. Больше всех Финляндия, которая обычно рассматривалась в качестве дешевого и особенно близкого пункта назначения. Без преувеличения, в соседнюю страну отправились на 58 процентов меньше российских туристов.

И Грецию, которая в настоящее время ищет более тесных экономических связей с Москвой, в прошлом году посетили на 14 процентов меньше россиян, чем в 2013 году. Все это на руку азиатским странам: например, Южная Корея в прошлом году приняла на 18 процентов больше русских, чем в 2013.

Поведение россиян, как туристов, обусловлено не только экономическими причинами, но и психологическими. Прочь от Европы, к Азии, это звучит как повтор лозунга всей экономики - особенно для газового гиганта «Газпром». Туристические потоки также отображают общую тенденцию.

Наплыв туристов в Крыму

Это проявляется также в туристических потоках в Россию. В последнее время свой отпуск в России проводят все больше китайцев, чем немцев, которые многие годы были на первом месте в статистике. Не в последнюю очередь из-за эскалации в восточной Украине, в прошлом году гораздо меньше людей из Европы приезжали в Россию, в то время как на десять процентов больше китайцев, турок или израильтян, и на 58 процентов больше посетителей из Южной Кореи были в России в прошлом году. Из Германии было только 349 тысяч туристов – сокращение на восемь процентов.

Разумеется, наиболее существенные изменения произошли в российском внутреннем туризме. Патриотическая волна привела к тому, что внутренние направления стали на треть популярнее – тенденция, которая не наблюдалась в течение многих лет. Вопреки всем ожиданиям, прошлой зимой олимпийский город Сочи также вдруг стал очень популярным, так что все ранее пустовавшие отели были забронированы.

И во многом контролируемый государством поток туристов на аннексированном полуострове Крым в прошлом году составил четыре миллиона, что в два раза больше, чем год назад. Российские туристы потратили на полуострове около 48 миллиардов рублей (800 миллионов евро). Это в три раза больше, чем в 2013 году.