Foreign Policy: Будущее Земли будет страшным из-за пяти ключевых проблем

Перечисленные глобальные проблемы до сих пор не решались, а их последствия обещают быть тяжелыми.

Кто прав: Кассандра или доктор Панглосс? Стоит человечество на грани серьезных проблем, как предсказывала мифическая прорицательница, или все происходит к лучшему в этом «лучшем из возможных миров», как настаивал герой вольтеровского «Кандида»? За последние годы в научных кругах было много тех, кто предостерегал о страшных катастрофах в духе Кассандры. Но были и те, кто подчеркивал, что прогресс человечества за последние 500 лет сократил вероятность вспышки масштабного насилия или больших потрясений.

«В целом, я оптимист, несмотря на мои реалистичные склонности и беспокойство из-за унизительной внешней политики США. Однако, сегодня я собираюсь включить мою внутреннюю Кассандру и описать пять плохих вещей, которые пугают меня сегодня. Надеюсь, я ошибаюсь», - пишет на страницах Foreign Policy профессор международной политики Гарвардского университета Стивен Уолт.

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Первая страшная тенденция – это климатические изменения. Все давно знают о том, как деятельность человечества влияет на климат. Однако, тревожные доказательства приближения негативных последствий этого процесса продолжают накапливаться. Более того, масштабы изменений, похоже, ближе к худшему сценарию во всем спектре. Можно почти уверенно сказать, что температура атмосферы возрастет на более чем 2,7 градуса по Фаренгейту в ближайшие 20 лет. А оценки панели ученых ООН по климату указывают, что убытки от этого будут стоить в 54 триллиона долларов.

Но больше всего пугает то, насколько умеренна реакция на все эти угрозы. Хорошо профинансированная армия людей отвергает реальные научные данные. Она пыталась убедить всех, что проблема с климатом просто не существует. Потом эти люди работали над тем, чтобы заблокировать любые серьезные шаги в направлении решения. На глобальном уровне расточительные потребители энергии надеются, что цена изменений будет оплачена кем-то другим. Когда президент США отказывается даже согласиться с тем, что изменение климата действительно происходит и хочет защитить угольные шахты, это означает, что весь мир в опасности.

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«Я не хочу сказать, что разобраться с климатическим вызовом легко. Всегда было трудно убедить людей пожертвовать чем-то сегодня ради будущих поколений. На самом деле, по моему мнению, разработка эффективного ответа на повышение атмосферной температуры – это наиболее чувствительное политическое испытание, с которым человечество когда-либо имело дело. Но мы проваливаем этот тест и ставим цели общества под угрозу», - пишет автор.

Вторая большая проблема – это «смерть» решения конфликта между Израилем и Палестиной в форме создания двух государств. На протяжении трех десятилетий идея о том, что каждый из народов получит свою страну, была решением по умолчанию. Воплощение замысла было провозглашенной целью трех президентов США, большинства лидеров Палестины и некоторых (хоть и не всех) премьер-министров Израиля. Решение не было идеальным, однако, это был лучший компромисс между израильским и палестинским национализмом, исторической справедливостью и потребностями в укреплении безопасности. Американские политики получили таким образом легкий ответ на вопрос, что США собираются делать для решения проблемы на Ближнем Востоке. Они могли смело рассказывать о решении «двух государств» и при этом отказываться использовать все рычаги влияния для его воплощения.

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«Не знаю, какого кролика из шляпы достанет нынешний советник президента США Джаред Кушнер, но это точно не будет серьезный путь в направлении создания двух государств. Учитывая реалии на местах и сдвиг во внутренней политике Израиля в правом направлении, скорее всего, это будет последний гвоздь, забитый в гроб этой идеи. Администрация Дональда Трампа даже не пытается изображать беспристрастность в этом вопросе, назначив на должность посла в Израиле человека, который поддерживает расширение поселений на палестинской территории», - говорится в статье.

Однако, много людей включая бывших премьеров Израиля Эхуда Барака и Эхуда Олмета предостерегали, что провал решения «двух государств» оставляет в силе только гораздо худшие альтернативы. Одна из них – установление полного израильского контроля правительства над всеми территориями без каких-либо существенных прав для палестинцев. Другая предполагает начало этнических чисток и принудительного выселения. Третья возможность – это смягченная форма второй. Со временем Израиль медленно и уверенно сделает так, чтобы палестинцы не могли оставаться в своих нынешних городах, вытесняя их в другие страны. Если хоть какой-то из этих сценариев осуществится, это станет одним из крупнейших исторических преступлений. И США будут соучастниками в нем.

Третья ужасная вещь – Евросоюзу наступит конец. Автор замечает, что большой европейский проект был замечательным. Оригинальная концепция Европейского сообщества стали и угля была амбициозной и креативной. А ЕС, став ее преемником, подпитывал экономический рост в Европе много лет, помогал распространять демократию и толерантность на Востоке после Холодной войны. Союз внес свой вклад в предотвращение полной ренационализации европейской политики.

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Однако, по мнению автора, оптимистичным относительно судьбы Евросоюза в долгосрочной перспективе сегодня быть трудно. Великобритания выходит из объединения (рано или поздно). США под руководством Трампа откровенно враждебны к нему. Популисты, настроенные против ЕС, становятся все более популярными в нескольких странах Европы включительно с Италией и Германией, которые были основателями проекта. Брюссель оказался неспособным справиться с нелиберальными националистами, такими как Виктор Орбан в Венгрии и Ярослав Качиньский в Польше. Повторяющиеся призывы создать единую европейскую внешнюю политику или совместные Вооруженные силы ни к чему не привели. Можно добавить к этому списку постепенный отказ от Шенгенского договора об открытых границах. Не трудно представить постепенный, но уверенный распад Евросоюза и возврат к старому Общему рынку.

Четвертая проблема – ядерная кризис с Ираном. Первоочередной задачей соглашения с Тегераном о его ядерной программе было не позволить иранскому правительству построить ядерное оружие. По крайней мере, договоренности должны были выиграть время, чтобы решить другие расхождения во взглядах между США и Ираном. К сожалению, ястребы из Израиля и их лоббисты смогли убедить доверчивого американского президента в том, что сделка была «ужасной». Вместо этого Вашингтон начал политику так называемого «максимального давления». При этом, точно не известно, какова конечная цель этого подхода.

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Автор опасается, что «максимальное давление» не поможет свергнуть режим в Тегеране, укрепить умеренные голоса в иранской политике или решить другие конфликты между США и Ираном. Вместо этого такой подход подтолкнет страну к возобновлению разработки ядерного оружия, чего она не делает сейчас.

«Только подумайте: диктатор КНДР Ким Чен Ын убил своих родственников и соперников, а еще возглавил жестокое полицейское государство. И он все равно получил приватную встречу с Дональдом Трампом, который говорит, что «влюбился» в диктатора (что бы это не значило). Почему Ким получил такое отношение? Потому что у Северной Кореи есть ядерный арсенал. А в это время Иран остается лишь потенциальной ядерной державой. Он может построить ядерные бомбы, если захочет, но не делает этого пока. Иран выполнял условия ядерных договоренностей и Соглашения о нераспространении ядерного оружия. Как Вашингтон ответил на такую его сдержанность?» - пишет автор.

Если так будет и дальше, Тегеран может решить, что его умеренность не окупилась. И ситуация может вернуться на грань, за которой начинается ядерная война.

Пятая плохая вещь – это постепенный распад американского альянса в Азии. США по разумным и реалистическим причинам лучше было бы сохранить свое военное присутствие в Тихоокеанском регионе. Зачем? Чтобы не позволить Китаю стать гегемоном в регионе. Если Пекин укрепит свои позиции в Азии под боком Западного полушария, он сможет свободно проектировать свою власть по всему миру, как это делали США до этого времени. Он сможет создать оборонительные союзы в Латинской Америке и сократить влияние Вашингтона до его внутреннего двора.

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США могли бы легко не допустить это. Но Трамп делает все неправильно. Он вывел свою страну из Транстихоокеанського партнерства, что сократило американские позиции в Азии. Он пошел в наступление против Японии и Южной Кореи в сфере торговли, а тем временем вступил в плохо продуманный флирт с КНДР. Он начал свое президентство с недружественного телефонного разговора с премьер-министром Австралии Малкольмом Турнбуллом, навредив тем самым отношениям с давним союзником США.